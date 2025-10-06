Eviden (Atos) intègre les technologies KMS de Cosmian
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 11:57
'L'expertise cryptographique de pointe de Cosmian vient soutenir les capacités d'Eviden en matière de chiffrement avancé, notamment hardware (HSM), de confidential computing et de gestion des clés de chiffrement', explique le groupe de services informatiques.
'Grâce à cette intégration, Eviden propose dès à présent une gestion des clés innovante et performante utilisant des algorithmes de chiffrement avancés, notamment post-quantiques, qui peuvent être déployés dans tous types d'architectures informatiques', poursuit-il.
Valeurs associées
|59,0000 EUR
|Euronext Paris
|-1,96%
