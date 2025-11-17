 Aller au contenu principal
Eviden (Atos) dévoile une nouvelle génération de gestion des urgences
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 11:01

Eviden annonce le lancement de GEMMA V9, évolution majeure de sa plateforme de gestion des urgences intégrant les standards européens NG112 (Next Generation 112). Cette version, disponible immédiatement, renforce la prise en charge des communications de nouvelle génération dédiées à la sécurité publique.
La solution introduit également de nouveaux modules pour les services médicaux d'urgence (EMS), la gestion des incendies et les opérations de secours, adaptés aux exigences technologiques des centres d'intervention.
Cette mise à niveau marque une étape clé pour moderniser les infrastructures critiques et accompagner la transformation numérique des services d'urgence.

