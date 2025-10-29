 Aller au contenu principal
Eviden (Atos) choisi pour un contrat avec l'armée de l'air espagnole
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 13:48

Atos annonce que sa division Eviden a été sélectionnée par l'Agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN (NSPA) pour moderniser les systèmes de communication sol-air-sol de l'armée de l'air et de l'espace espagnole.

Ce contrat de 12 millions d'euros comprend la fourniture, l'installation et la maintenance de systèmes de communication de nouvelle génération qui amélioreront les opérations des tours de contrôle de plusieurs bases aériennes et aérodromes.

Le projet, qui doit être mené en 18 mois maximum, comprendra ainsi le déploiement de plusieurs centaines de systèmes radio civils et militaires sur 35 sites répartis sur le territoire espagnol, offrant une couverture complète du pays.

La modernisation des communications inclut une variété d'équipements radio et sol-air-sol, ainsi que la fourniture de logiciels de gestion, de systèmes d'enregistrement, de dispositifs temps réel, la formation des utilisateurs et une documentation complète.

Valeurs associées

ATOS
53,2800 EUR Euronext Paris +1,83%
