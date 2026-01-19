 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Everstone vendrait sa participation dans Restaurant Brands Asia, l'opérateur indien de Burger King, selon certaines sources
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 11:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Kalra, Yantoultra Ngui et Vibhuti Sharma

La société de capital-investissement Everstone va vendre l'intégralité de sa participation de 11,26% dans Restaurant Brands Asia RESR.NS , le franchisé indien et indonésien de Burger King, dans le cadre d'un accord qui sera annoncé mardi, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

La participation d'Everstone Capital, via son véhicule d'investissement QSR Asia Pte Ltd, est actuellement évaluée à 57 millions de dollars, selon les données de Refinitiv. Restaurant Brands Asia a une capitalisation boursière de 437 millions de dollars à Mumbai.

Dans le cadre de l'accord, Restaurant Brands Asia recevra un nouvel investisseur stratégique, ont déclaré les deux sources, qui ont refusé d'être nommées en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Everstone et Restaurant Brands Asia n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le bureau familial des fondateurs de l'entreprise indienne Ajanta Pharma, qui gère également d'autres entreprises de restauration, devrait être l'investisseur stratégique dans l'opération et pourrait injecter jusqu'à 8 milliards de roupies indiennes ($88 millions de dollars) dans l'entreprise, selon l'une des sources.

Les représentants du family office n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

La part qu'Ajanta prendrait dans la société n'a pas été précisée immédiatement, mais la source a ajouté qu'elle envisageait de prendre une participation majoritaire en temps voulu, à mesure que les autres actionnaires se retireraient.

La semaine dernière, Restaurant Brands Asia a indiqué aux bourses indiennes qu'elle prévoyait d'organiser une réunion du conseil d'administration mardi pour "envisager et évaluer la levée de fonds". Elle n'a pas donné plus de détails.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le TGV "M", train à grande vitesse de nouvelle génération de la SNCF, à l'usine Alstom de Belfort, le 29 avril 2024 ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    SNCF Voyageurs commande 15 nouveaux TGV à Alstom, pour environ 600 millions d'euros
    information fournie par AFP 19.01.2026 11:36 

    SNCF Voyageurs a annoncé lundi la commande de 15 TGV supplémentaires à Altsom, des trains nouvelle génération sur lesquels la compagnie ferroviaire compte pour faire face à la concurrence en France et en Europe, mais dont la mise en service a pris du retard. La ... Lire la suite

  • NOKIA : Le mouvement reste haussier
    NOKIA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 19.01.2026 11:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, lors d'une conférence de presse à Tokyo, le 19 janvier 2026 ( JIJI Press / STR )
    Japon: la Première ministre convoque des élections anticipées pour conforter son mandat
    information fournie par AFP 19.01.2026 11:29 

    La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a annoncé lundi qu'elle allait dissoudre la chambre basse du Parlement et convoquer des élections législatives anticipées le 8 février, mettant son sort dans la balance afin d'obtenir un mandat renforcé pour son ambitieux ... Lire la suite

  • ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Engie boucle le financement de son plus grand projet solaire au Moyen-Orient
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.01.2026 11:28 

    Engie a annoncé lundi le bouclage financier avec son partenaire émirati Masdar du projet solaire Khazna aux Émirats Arabes Unis (EAU), l’un des plus grands parcs photovoltaïques de la région et le plus important jamais développé par l’énergéticien français, d’une ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank