Everstone vendrait sa participation dans Restaurant Brands Asia, l'opérateur indien de Burger King, selon certaines sources

par Aditya Kalra, Yantoultra Ngui et Vibhuti Sharma

La société de capital-investissement Everstone va vendre l'intégralité de sa participation de 11,26% dans Restaurant Brands Asia RESR.NS , le franchisé indien et indonésien de Burger King, dans le cadre d'un accord qui sera annoncé mardi, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

La participation d'Everstone Capital, via son véhicule d'investissement QSR Asia Pte Ltd, est actuellement évaluée à 57 millions de dollars, selon les données de Refinitiv. Restaurant Brands Asia a une capitalisation boursière de 437 millions de dollars à Mumbai.

Dans le cadre de l'accord, Restaurant Brands Asia recevra un nouvel investisseur stratégique, ont déclaré les deux sources, qui ont refusé d'être nommées en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Everstone et Restaurant Brands Asia n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le bureau familial des fondateurs de l'entreprise indienne Ajanta Pharma, qui gère également d'autres entreprises de restauration, devrait être l'investisseur stratégique dans l'opération et pourrait injecter jusqu'à 8 milliards de roupies indiennes ($88 millions de dollars) dans l'entreprise, selon l'une des sources.

Les représentants du family office n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

La part qu'Ajanta prendrait dans la société n'a pas été précisée immédiatement, mais la source a ajouté qu'elle envisageait de prendre une participation majoritaire en temps voulu, à mesure que les autres actionnaires se retireraient.

La semaine dernière, Restaurant Brands Asia a indiqué aux bourses indiennes qu'elle prévoyait d'organiser une réunion du conseil d'administration mardi pour "envisager et évaluer la levée de fonds". Elle n'a pas donné plus de détails.