Eversource va enregistrer une charge de 75 millions de dollars liée au règlement de la vente d'éoliennes en mer

La société de services publics Eversource Energy ES.N a déclaré mardi qu'elle s'attend à une charge de 75 millions de dollars ou 20 cents par action après impôt au troisième trimestre en raison d'un passif accru pour les deux projets éoliens vendus à Global Infrastructure Partners (GIP).

En 2024, Eversource a vendu sa participation dans les projets South Fork et Revolution Wind à GIP, recevant un produit brut ajusté de 745 millions de dollars, en baisse par rapport à 1,12 milliard de dollars en raison de la réduction des dépenses d'investissement et du retard des opérations commerciales de Revolution Wind.

La société a ajouté qu'elle avait augmenté ses paiements prévus au GIP d'environ 285 millions de dollars, à la suite de la révision des estimations des coûts de construction, y compris des dépenses d'assurance plus élevées, des impacts tarifaires, des dommages au navire de la turbine et des coûts liés à un ordre d'arrêt temporaire des travaux émis par le Bureau of Ocean Energy Management en août.

Toutefois, la société a également déclaré qu'elle s'attend à compenser une partie de l'impact par un avantage fiscal fédéral estimé à 210 millions de dollars lié à des pertes fiscales sur ses investissements dans l'éolien en mer.

La société a également indiqué qu'elle réduit ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année à un montant compris entre 4,72 et 4,80 dollars par action, contre une prévision précédente de 4,67 à 4,82 dollars par action.