Eversource progresse alors que BofA passe à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de l'entreprise de services publics Eversource Energy ES.N ont augmenté de 1,3 % à 73,74 $

** BofA Securities relève la note de "neutre" à "achat" en raison de l'amélioration du ton réglementaire et de la clarté du bilan

** « Nous voyons une amélioration du ton réglementaire dans les juridictions clés d'ES, un chemin vers la clarté du bilan, et une croissance du BPA d'environ 6 % jusqu'en 2029 qui stimule le potentiel de rendement total », a déclaré la maison de courtage.

** La société de courtage augmente le PT de 73 $ à 85 $ en raison du ton réglementaire constructif et de la visibilité de la politique

** BofA relève également ses estimations de BPA pour l'exercice 26-27 à 5,05/5,40 $ contre 4,95/5,26 $ respectivement

** 8 courtiers sur 18 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver" et 3 à "vendre"; la prévision médiane est de 73,61 $ - données compilées par LSEG

** L 'ES a augmenté de 28,2 % depuis le début de l'année