Eversource Energy dépasse les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à la hausse des tarifs de l'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eversource Energy ES.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre mardi, aidé par des tarifs plus élevés pour ses services.

Les actions de la société ont augmenté de 2 % après la cloche.

Les compagnies d'électricité américaines ont cherché à augmenter leurs tarifs pour financer la modernisation des réseaux électriques, confrontés à des conditions météorologiques extrêmes et à une demande croissante liée à l'électrification industrielle et à l'expansion des centres de données.

Les services publics réglementés ont recours à des procédures de tarification pour déterminer le montant que les clients paient pour l'électricité, le gaz naturel, l'eau privée et les services de vapeur.

Au cours du troisième trimestre, le bénéfice de l'unité de transport d'électricité d'Eversource a augmenté de 6 % pour atteindre 185,5 millions de dollars, tandis que le bénéfice de l'unité de distribution d'électricité a augmenté de près de 9 % pour atteindre 221,6 millions de dollars.

Eversource a réduit sa prévision de bénéfice ajusté à 4,72 à 4,80 dollars par action en 2025, dont le point médian était supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,73 dollars par action, selon LSEG.

Les résultats du troisième trimestre ont été partiellement compensés par une charge de 75 millions de dollars, soit 20 cents par action, en raison d'une responsabilité accrue pour deux projets éoliens vendus à Global Infrastructure Partners (GIP).

L'année dernière, Eversource a vendu sa participation dans les projets éoliens South Fork et Revolution à GIP, recevant un produit brut ajusté de 745 millions de dollars, en baisse par rapport à 1,12 milliard de dollars en raison de la réduction des dépenses d'investissement et d'un retard dans l'exploitation commerciale de Revolution Wind.

La société basée dans le Massachusetts a enregistré un bénéfice ajusté de 1,19 $ par action au cours du trimestre juillet-septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,15 $ par action, selon les données compilées par LSEG.