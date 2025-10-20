Evernorth, soutenu par Ripple, s'apprête à lever plus d'un milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis pour accumuler des jetons XRP

Evernorth, une nouvelle entreprise de crypto-monnaie soutenue par la société d'actifs numériques ripple , a déclaré lundi qu'elle s'inscrirait sur le Nasdaq par le biais d'une fusion avec la société de chèque en blanc Armada Acquisition Corp II AACI.O et devrait lever plus d'un milliard de dollars de produits.

La trésorerie d'actifs numériques se concentrera sur l'accumulation de XRP, un jeton lié à Ripple et la cinquième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, selon les données de CoinGecko.

Cette décision intervient quelques mois après que le principal régulateur de Wall Street a mis fin à un procès très médiatisé concernant les crypto-monnaies, qui accusait Ripple d'avoir vendu des titres non enregistrés à des investisseurs institutionnels.

Sous une administration Trump favorable aux crypto-monnaies, Ripple cherche à accroître l'adoption institutionnelle et la présence du jeton XRP sur les marchés financiers.

L'opération, qui devrait être clôturée au premier trimestre 2026, créera la plus grande société de trésorerie XRP cotée en bourse, a déclaré Evernorth.

Alors que des dizaines d'entreprises continuent de transformer les crypto-actifs en actions, les inquiétudes se multiplient quant à l'impact d'une correction des marchés boursiers. Au début du mois, les crypto-actifs ont subi la plus forte chute jamais enregistrée après que le président américain Donald Trump a intensifié sa guerre commerciale avec la Chine.

"J'ai perdu la notion du nombre de jeux de détention d'actifs autour d'Ethereum", a déclaré Asheesh Birla, directeur général d'Evernorth et ancien dirigeant de Ripple, lors d'une interview avec Reuters. Asheesh Birla a ajouté qu'il quitterait le conseil d'administration de Ripple pour rejoindre celui d'Evernorth.

La société japonaise SBI, qui était auparavant affiliée à SoftBank, apporte 200 millions de dollars en échange de fonds propres.

"Nous examinerons les possibilités d'acquisition", a déclaré Asheesh Birla, ajoutant qu'Evernorth recrutera et constituera également une équipe d'investissement.

Chris Larsen, cofondateur de Ripple, et les sociétés d'actifs numériques Pantera Capital et Kraken, qui ont l'habitude de financer de telles stratégies, ont également participé à l'opération .