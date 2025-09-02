information fournie par Reuters • 02/09/2025 à 13:06

Evernorth, filiale de Cigna, investit 3,5 milliards de dollars dans Shields

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité Evernorth du groupe Cigna

CI.N a déclaré mardi qu'elle investissait 3,5 milliards de dollars dans la société de pharmacie spécialisée Shields.