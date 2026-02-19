Evergy prévoit des bénéfices inférieurs aux estimations pour 2026 et lance un nouveau plan quinquennal de dépenses d'investissement

Evergy EVRG.O a annoncé jeudi un bénéfice pour l'année en cours inférieur aux estimations de Wall Street et a présenté un nouveau plan de dépenses d'investissement sur cinq ans de 21,6 milliards de dollars, alors que la compagnie d'électricité du Midwest s'efforce de répondre à l'accélération de la demande d'électricité des grands clients commerciaux et industriels.

Le plan d'Evergy et les nouveaux accords sur les grandes charges reflètent un changement plus large parmi les services publics réglementés qui se positionnent pour une croissance soutenue de la demande liée au développement économique et à l'expansion des centres de données.

L'entreprise avait précédemment annoncé un plan de dépenses en capital de 17,5 milliards de dollars pour la période 2025-2029.

La société a déclaré avoir signé des accords de service électrique pour quatre projets de grands clients, dont deux nouveaux clients et l'expansion de deux projets existants, dans le cadre de tarifs de service d'électricité pour les grandes charges nouvellement approuvés au Kansas et au Missouri.

Ces tarifs exigent que les nouveaux grands clients paient des tarifs majorés et couvrent à la fois les coûts existants et les coûts supplémentaires du système.

"Cela permettra aux clients existants de bénéficier de tarifs abordables et favorisera la croissance économique au Kansas et au Missouri", a déclaré David Campbell, directeur général de la société.

Les entreprises de services publics ont cherché à augmenter les factures d'électricité des clients en 2026 pour financer la modernisation des infrastructures, alors que les réseaux électriques du pays sont confrontés à des conditions météorologiques extrêmes et à une demande croissante liée à l'électrification de l'industrie et à l'expansion des centres de données.

Evergy prévoit une croissance des bénéfices ajustés supérieure à 8 % à partir de 2028 et jusqu'en 2030.

Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 42 cents par action, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 57 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 4,14 à 4,34 dollars par action, avec un point médian de 4,24 dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,28 dollars par action.

Evergy fournit de l'électricité à 1,7 million de clients au Kansas et au Missouri par l'intermédiaire de ses filiales d'exploitation Evergy Kansas Central, Evergy Metro et Evergy Missouri West.