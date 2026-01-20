Evercore ISI relève la note de Toast à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Evercore ISI relève la note de Toast

TOST.N , système de gestion et de points de vente pour restaurants, de "conforme au marché" à "surperformer"

** La société de courtage estime que les récentes augmentations de prix de la société semblent "chirurgicales" - suffisamment importantes pour être significativement ajoutées au chiffre d'affaires, mais pas assez élevées pour avoir un impact matériel sur le taux de désabonnement des clients, et par conséquent, elles soutiennent la croissance, mais ne sont pas son principal moteur

** Les actions de la société sont en légère baisse dans les échanges avant bourse

** "Nous pensons que la majorité des nouveaux vecteurs de croissance proviendra de l'international, l'entreprise et le commerce de détail étant à la traîne, compte tenu de cycles de vente plus longs et d'exigences en matière de développement de produits", selon la société de courtage.

** 28 analystes recommandent en moyenne l'achat de l'action; l'objectif de cours médian est de 45 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, TOST a baissé de ~9% au cours des 12 derniers mois