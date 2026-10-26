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Evercore ISI : la chute des titres liés à l'IA constitue une opportunité d'achat
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 16:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une faute de frappe dans la première puce: « Les principaux indices américains progressent; le Nasdaq en tête, en hausse d'environ 1,3 % »)

* Les principaux indices américains progressent; le Nasdaq en tête, en hausse d'environ 1,3 %

* Le secteur technologique arrive en tête des secteurs en hausse du S&P 500; celui des biens de consommation de base est le plus faible

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,8 %

* Le dollar et l'or progressent; le bitcoin reste pratiquement stable; le brut américain recule de plus de 2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule légèrement à environ 4,98 %

26 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

EVERCORE ISI: LA VENTE MASSIVE LIÉE À L'IA EST UNE OPPORTUNITÉ D'ACHAT

Evercore ISI estime que la chute des marchés liée à l’IA est une occasion d’acheter, et non un signal de fuite. Ses stratèges affirment que le marché haussier structurel reste intact, même si les rendements atteignent leurs plus hauts niveaux depuis plus de dix ans.

Le « baromètre de risque FOMO lié à l’IA » actualisé par la société montre que seuls 4 indicateurs sur 10 sont au rouge. Le baromètre s’établit actuellement à quatre; un niveau supérieur à sept signalerait un rapport risque/rendement peu attractif.

La dépendance des entreprises du secteur de l’IA vis-à-vis des levées de fonds s’est heurtée à des rendements élevés, et la forte concentration des indices a accentué la correction. Le cycle de hausse des taux de la Fed, une inflation tenace et un cycle des marchés de capitaux qui marque le pas ajoutent à la pression à l’approche des élections de mi-mandat.

Le flux de trésorerie disponible prévisionnel sur 12 mois des hyperscalers a plongé à -200 milliards de dollars. La ligne « advance/decline » du NYSE se situe à sa moyenne mobile sur 200 jours, et les primes de risque des actions sont proches de zéro.

Mais Evercore met en avant certains points forts. L’endettement reste raisonnable tant au niveau des indices que des hyperscalers, la demande en IA est forte, les carnets de commandes progressent et le risque lié au financement des fournisseurs est faible par rapport à l’ère des dot-com. La société évoque également l’absence de récession, un marché de l’emploi solide, un crédit maîtrisé et des estimations de bénéfices en hausse.

À moins d’un élargissement des spreads de crédit ou d’un revirement des révisions de bénéfices, Evercore maintient sa position longue sur ses titres de la « promotion IA 2026 ». La société privilégie également les valeurs de consommation discrétionnaire et sensibles aux taux d’intérêt, sous-représentées dans les portefeuilles, ainsi que les actions à bêta négatif à des fins de couverture.

(Karen Brettell)

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