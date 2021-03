Evénement : webconférence avec Patrick Pouyanné, PDG de Total

Inscrivez-vous ici pour assister et participer à cet entretien exclusif et interactif avec Patrick Pouyanné, PDG de Total, le mardi 30 mars à partir de 17h. Patrick Pouyanné répondra en direct à vos questions et présentera la stratégie de transformation de Total en un groupe multi-énergies avec l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Un événement en partenariat avec Boursorama.