Evaxion s'envole grâce à un accord de licence pour un vaccin d'une valeur maximale de 592 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions du développeur de vaccins Evaxion A/S EVAX.O , basé au Danemark, augmentent de 44,6 % à 4,74 $ avant la mise sur le marché

** La société indique qu'elle a accordé une licence pour son vaccin candidat EVX-B3 à Merck MRK.N , connu sous le nom de Merck Sharp & Dohme (MSD) en dehors des États-Unis et du Canada

** EVAX recevra un paiement en espèces de 7,5 millions de dollars et pourra prétendre à des paiements d'étape allant jusqu'à 592 millions de dollars dans le cadre de l'accord

** La société déclare que MSD conserve une option pour un deuxième candidat vaccin, EVX-B2, pour lequel une décision sur l'octroi d'une licence potentielle est attendue au cours du premier semestre 2026

** EVX-B2 est développé contre une infection sexuellement transmissible, la gonorrhée, tandis que EVX-B3 est développé pour combattre une infection bactérienne

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 21,9 % depuis le début de l'année