Evaxion glisse après que Merck a renoncé à l'accord de licence pour le vaccin contre la gonorrhée
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Evaxion EVAX.O , basé au Danemark, chutent de 9,4 % à 5,21 $

** Evaxion a annoncé que Merck & Co MRK.N n'exercera pas son option de licence pour le vaccin expérimental d'Evaxion contre la gonorrhée, EVX-B2, ce qui laisse à EVAX les droits mondiaux du programme

** Evaxion déclare qu'elle cherchera un autre partenaire de licence potentiel

** En début d'année, Merck a exercé son option sur un autre vaccin candidat d'Evaxion, EVX-B3, dans le cadre d'un accord qui pourrait rapporter à Evaxion jusqu'à 592 millions de dollars en paiements d'étape et en royalties

** Evaxion a ajouté que la décision de Merck n'affecte pas sa marge de manœuvre financière, qui s'étend jusqu'à S2 2027

**En incluant les mouvements de la séance, EVAX est en hausse de25,4 % depuis le début de l'année

