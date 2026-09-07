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Eutelsat va étendre la connectivité LEO au Groenland
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 16:39
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Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* EUTELSAT VA ÉTENDRE LA CONNECTIVITÉ LEO AUX INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES ET AUX COMMUNAUTÉS DE TOUT LE GROENLAND

* ANNONCE SA PARTICIPATION AU PROJET « ENHANCED SATELLITE CONNECTIVITY » POUR LE GROENLAND

Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)

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1 commentaire

  • 17:22

    3 pingouins clients de gagnes!!

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