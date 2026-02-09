 Aller au contenu principal
Eutelsat va déployer la connectivité OneWeb LEO pour la flotte maritime de CMA CGM
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 12:32

Eutelsat , CMA CGM Group et Marlink ont annoncé un partenariat pour déployer la connectivité OneWeb LEO pour la flotte maritime mondiale de CMA CGM.

La solution intègre les services européens Eutelsat OneWeb en orbite terrestre basse (LEO) combinés aux réseaux LEO et GEO existants.

Les services OneWeb LEO seront déployés sur plus de 300 navires CMA CGM au cours des neuf prochains mois. Ce déploiement représente une architecture à haute disponibilité mise en oeuvre à une échelle de flotte sans précédent dans le secteur maritime.

CMA CGM bénéficiera d'un environnement de connectivité à haut débit et faible latence pour soutenir la transformation numérique accélérée de sa flotte.

Le groupe CMA CGM est présent dans 177 pays et exploite une flotte de plus de 650 navires desservant plus de 420 ports à travers le monde.

Jean-François Fallacher, directeur général d'Eutelsat, a déclaré : " En intégrant OneWeb à l'écosystème de connectivité de CMA CGM, nous soutenons une solution robuste et à l'épreuve du futur qui répond à la demande croissante de connectivité haute performance et faible latence en mer. "

