Eutelsat va déployer la connectivité OneWeb LEO pour la flotte maritime de CMA CGM
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 12:32
La solution intègre les services européens Eutelsat OneWeb en orbite terrestre basse (LEO) combinés aux réseaux LEO et GEO existants.
Les services OneWeb LEO seront déployés sur plus de 300 navires CMA CGM au cours des neuf prochains mois. Ce déploiement représente une architecture à haute disponibilité mise en oeuvre à une échelle de flotte sans précédent dans le secteur maritime.
CMA CGM bénéficiera d'un environnement de connectivité à haut débit et faible latence pour soutenir la transformation numérique accélérée de sa flotte.
Le groupe CMA CGM est présent dans 177 pays et exploite une flotte de plus de 650 navires desservant plus de 420 ports à travers le monde.
Jean-François Fallacher, directeur général d'Eutelsat, a déclaré : " En intégrant OneWeb à l'écosystème de connectivité de CMA CGM, nous soutenons une solution robuste et à l'épreuve du futur qui répond à la demande croissante de connectivité haute performance et faible latence en mer. "
Valeurs associées
|2,1500 EUR
|Euronext Paris
|+2,14%
A lire aussi
-
Égalité, science, école, voile... : la Grande mosquée de Paris publie un livre pour faciliter l'adaptation de l'islam aux sociétés occidentales
Le guide se veut "un référentiel inédit", avec tout d'abord une charte de recommandations concrètes "pour favoriser une meilleure acceptation des musulmans dans leurs pays respectifs". La Grande mosquée de Paris publie un ouvrage destiné aussi bien au musulmans ... Lire la suite
-
Uber Technologies annonce un accord avec Mubadala Investment Company par lequel Uber va acquérir le portefeuille de livraison de Getir en Turquie, incluant l'alimentation, l'épicerie, la vente au détail et la livraison d'eau. "Cet accord représente une nouvelle ... Lire la suite
-
Nouvelle arrestation dans le camp réformateur et condamnation de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix: l'Iran intensifie la répression à l'intérieur du pays, tout en maintenant le volet diplomatique ouvert avec les Etats-Unis. Confronté à l'un de ses plus grands ... Lire la suite
-
Brouille ou divorce ? Les relations entre le gouvernement et les patrons se sont détériorées depuis l'adoption d'un budget synonyme de trahison pour les entreprises, qui avaient jusque-là été choyées par Emmanuel Macron. Pourtant la rupture n’est pas totalement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer