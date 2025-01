Eutelsat: un contrat de plusieurs millions signé au Nigéria information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 14:46









(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé jeudi la signature d'un contrat de plusieurs millions de dollars avec l'opérateur de services satellitaire nigérian NigComSat.



Dans un communiqué, le groupe indique avoir conclu un accord pluriannuel inédit portant sur la fourniture de services en orbite terrestre basse (LEO) par le biais de sa filiale OneWeb.



Le partenariat stratégique doit faire de NigComSat le numéro un du marché nigérian des services satellitaires en lui permettant de proposer des services de connectivité haut débit à faible latence.



NigComSat dit vouloir proposer ses services aux administrations gouvernementales et aux entreprises pour des applications telles que les communications à distance, la connectivité mobile et les activités offshore.



La technologie LEO permet le déploiement de services de connectivité rapides et fiables dans des zones isolées et mal desservies.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. 2,00 EUR Euronext Paris -2,01%