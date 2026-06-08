Eutelsat sélectionné par Voimatel pour le déploiement de services LEO en Finlande

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* VOIMATEL A SÉLECTIONNÉ EUTELSAT POUR LE DÉPLOIEMENT DE SERVICES LEO EN FINLANDE
Texte original [https://tinyurl.com/4szk9fcy] Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA
(Rédaction de Gdansk)
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L'ancien patron de Zadig&Voltaire, Rémy Baume, va prendre la direction des grands magasins Le Printemps, près de neuf mois après le départ de leur président Jean-Marc Bellaiche, a annoncé lundi le conseil de supervision du groupe, en pleine restructuration.
Résilience de l'économie américaine, nouvelle hausse de l'inflation en zone euro, la hausse des salaires au Japon… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. La crise énergétique actuelle met en évidence les vulnérabilités liées à l'énergie importée, en ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
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