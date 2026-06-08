information fournie par Reuters • 08/06/2026 à 11:21

Eutelsat sélectionné par Voimatel pour le déploiement de services LEO en Finlande

Eutelsat Communications SA ETL.PA :

* VOIMATEL A SÉLECTIONNÉ EUTELSAT POUR LE DÉPLOIEMENT DE SERVICES LEO EN FINLANDE

Texte original [https://tinyurl.com/4szk9fcy] Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)