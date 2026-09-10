Eutelsat sélectionne Arianespace pour deux lancements de satellites LEO de OneWeb

Eutelsat Communications SA
ETL.PA :
* SÉLECTIONNE ARIANESPACE POUR DEUX PROCHAINS LANCEMENTS DE SATELLITES LEO DE ONEWEB
* DEUX LANCEMENTS DÉDIÉS À BORD DE LANCEURS ARIANE 64, CONFIRMÉS POUR 2027 ET 2028
* LES DEUX LANCEMENTS S'INSCRIVENT DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT PROGRESSIF DE LA CONSTELLATION ONEWEB, AVEC 440 SATELLITES DÉJÀ COMMANDÉS
Texte original [https://tinyurl.com/55e5nfuj]
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(Rédaction de Gdansk)
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