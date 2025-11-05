Eutelsat: Sébastien Rouge nommé Dirfin à compter de février 2026

Le logo de l'opérateur européen de satellites Eutelsat est photographié au siège social de l'entreprise à Issy-les-Moulineaux
Eutelsat a annoncé mercredi la nomination de Sébastien Rouge au poste de directeur financier et membre du comité exécutif du groupe.
La nomination prendra effet le 1er février 2026, selon un communiqué de l'opérateur de télécommunications par satellite.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer