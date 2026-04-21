 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eutelsat s’allie à Co-op Cable pour étendre offre DTH dans les Caraïbes via Eutelsat 65 West A
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 17:01

* Eutelsat conclut partenariat avec Co-op Cable pour lancer offre élargie de télévision directe au foyer (DTH) et de connectivité dans Caraïbes via satellite EUTELSAT 65 West A. * Accord vise déploiement de services TV premium et internet, ciblant marchés sous-desservis où infrastructures terrestres restent limitées. * Co-op Cable prévoit étendre coopération au-delà de la vidéo vers haut débit satellitaire, avec objectif de réduire fracture numérique dans communautés éloignées. * Opération renforce positionnement de EUTELSAT 65° West A comme plateforme clé de distribution vidéo en Amérique latine et Caraïbes. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Eutelsat Communications SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 202604211100BIZWIRE_USPR_____20260421_BW619966) on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)

Valeurs associées

EUTELSAT
2,7030 EUR Euronext Paris +0,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank