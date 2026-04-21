Eutelsat s’allie à Co-op Cable pour étendre offre DTH dans les Caraïbes via Eutelsat 65 West A

* Eutelsat conclut partenariat avec Co-op Cable pour lancer offre élargie de télévision directe au foyer (DTH) et de connectivité dans Caraïbes via satellite EUTELSAT 65 West A. * Accord vise déploiement de services TV premium et internet, ciblant marchés sous-desservis où infrastructures terrestres restent limitées. * Co-op Cable prévoit étendre coopération au-delà de la vidéo vers haut débit satellitaire, avec objectif de réduire fracture numérique dans communautés éloignées. * Opération renforce positionnement de EUTELSAT 65° West A comme plateforme clé de distribution vidéo en Amérique latine et Caraïbes. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Eutelsat Communications SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 202604211100BIZWIRE_USPR_____20260421_BW619966) on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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