Eutelsat : retombe sous 2,2E, re-test des 1,96E possible à brève échéance
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 11:34

La reprise en 'V' sur 1,60/1,64E s'est achevée vers 2,55E: Eutelsat : retombe sous 2,2E (vers 2,18E, ex-support testé du 4 au 9 septembre 2025), et un re-test des 1,96E (ex-plancher du 3/12/2025) semble possible à brève échéance.

