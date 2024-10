Eutelsat réaffirme ses objectifs annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

La marge d'Ebitda ajusté devrait être légèrement inférieure à celle de l'exercice 2024. Les dépenses d'investissement brutes pour l'exercice 2024-2025 devraient se situer dans une fourchette comprise entre 700 et 800 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires des quatre activités opérationnelles pour l'exercice 2024/2025 devrait se situer au même niveau que celui l'exercice 2023/2024 à taux de change et périmètre constants.

(AOF) - Le chiffre d'affaires total du premier trimestre clos le 30 septembre d’Eutelsat est ressorti à 300 millions d'euros, en hausse de 9,4% sur une base publiée, et de 5,9% en données comparables. Le chiffre d'affaires des quatre activités opérationnelles (excluant les autres revenus) s’est élevé à 297 millions d'euros, en hausse de 5,5% sur une base comparable. Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes s'établit à 3,9 milliards d'euros, un niveau comparable à celui de fin juin 2024 et en progression par rapport au précédent exercice.

