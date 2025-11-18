 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 010,94
-1,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eutelsat prépare une levée de fonds totale de 1,5 MdEUR pour renforcer sa structure financière
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 12:01

Eutelsat annonce le lancement d'une augmentation de capital réservée de 828 MEUR au prix de 4 EUR par action, souscrite par l'État français, Bharti Space Limited, le gouvernement du Royaume-Uni, CMA CGM Participations et le Fonds Stratégique de Participations. L'État apportera 551 MEUR et portera sa participation à 29,65%. Le règlement-livraison est attendu dans les prochains jours et deux administrateurs représentant l'État rejoindront alors le conseil, qui comptera 12 membres.
Une seconde augmentation de capital de 672 MEUR, avec droits préférentiels de souscription, reste prévue d'ici fin 2025 ; plus de 70% du montant bénéficie déjà d'engagements irrévocables.
Ces opérations s'inscrivent dans une stratégie globale visant à soutenir les investissements dans l'orbite basse (LEO) et la future constellation IRIS², tout en ramenant le ratio Dette nette/EBITDA vers 3x puis environ 2,5x après cession du segment terrestre passif.
Eutelsat confirme ses perspectives 2025-26, avec un chiffre d'affaires stable, une marge d'EBITDA ajusté légèrement inférieure et une croissance de 50% du LEO. Les objectifs financiers à l'horizon 2028-29 sont également maintenus, avec un chiffre d'affaires attendu entre 1,5 et 1,76 MdEUR et une marge d'EBITDA ajusté d'au moins 60%.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Atos choisi pour construire le plus puissant supercalculateur français
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 12:50 

    Eviden, branche du groupe français d'informatique Atos, a été sélectionnée pour construire le supercalculateur le plus puissant de France, au sein d'un consortium d'entreprises, a annoncé le groupe mardi. Le groupe américain de semi-conducteurs AMD a également ... Lire la suite

  • Selon Nicolas Forissier, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique ont dépassé 65 milliards d'euros en 2024. ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Commerce : la France mise sur des partenariats "gagnant-gagnant" avec l'Afrique
    information fournie par Boursorama avec Media Services 18.11.2025 12:35 

    "Cet esprit de co-construction et de partenariat gagnant-gagnant, je veux le porter avec force" a déclaré le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Nicolas Forissier lors du forum économique "Ambition Africa" à Bercy. "Depuis 2017, sous l'impulsion du président ... Lire la suite

  • La carte Vitale sur smartphone, progressivement testée et déployée depuis 2023, est désormais accessible à tous les assurés sociaux en métropole et en outre-mer ( AFP / Fred TANNEAU )
    La carte Vitale sur smartphone, mode d'emploi
    information fournie par AFP 18.11.2025 12:33 

    La carte Vitale sur smartphone, progressivement testée et déployée depuis 2023, est désormais accessible à tous les assurés sociaux en métropole et en outre-mer. Mode d'emploi, en cinq questions. - A quoi sert la carte Vitale sur smartphone ? - "Complément" de ... Lire la suite

  • moteur Leap Safran (Crédit: Adrien Daste / Safran)
    Emirates et Safran vont créer une unité de fabrication de sièges d'avion à Dubaï
    information fournie par Zonebourse 18.11.2025 12:25 

    Emirates annonce la signature d'un protocole d'accord avec Safran Seats pour implanter à Dubaï une unité de fabrication et d'assemblage de sièges, une première dans le secteur. Le site produira d'abord des sièges Affaires et Économie pour les programmes de rétrofit, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank