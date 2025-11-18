Eutelsat prépare une levée de fonds totale de 1,5 MdEUR pour renforcer sa structure financière
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 12:01
Une seconde augmentation de capital de 672 MEUR, avec droits préférentiels de souscription, reste prévue d'ici fin 2025 ; plus de 70% du montant bénéficie déjà d'engagements irrévocables.
Ces opérations s'inscrivent dans une stratégie globale visant à soutenir les investissements dans l'orbite basse (LEO) et la future constellation IRIS², tout en ramenant le ratio Dette nette/EBITDA vers 3x puis environ 2,5x après cession du segment terrestre passif.
Eutelsat confirme ses perspectives 2025-26, avec un chiffre d'affaires stable, une marge d'EBITDA ajusté légèrement inférieure et une croissance de 50% du LEO. Les objectifs financiers à l'horizon 2028-29 sont également maintenus, avec un chiffre d'affaires attendu entre 1,5 et 1,76 MdEUR et une marge d'EBITDA ajusté d'au moins 60%.
