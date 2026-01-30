 Aller au contenu principal
Eutelsat poursuit son partenariat avec Polsat Plus en Pologne
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 12:28

Eutelsat et Polsat Plus Group, principal groupe polonais des médias et des télécommunications, ont annoncé le renouvellement de leur partenariat avec la signature d'un nouveau contrat pluriannuel multi-transpondeur dans le quartier vidéo d'Eutelsat Hotbird.

Les accords précédents multi-transpondeurs ont soutenu l'expansion de Polsat Box en tant que plus grande plateforme payante de Pologne, ainsi que de TV Polsat, le principal diffuseur commercial du marché télévisuel polonais.

Les satellites Hotbird d'Eutelsat diffusent à plus de 130 millions de foyers rien qu'en Europe. Les satellites Hotbird alimentent 90 % des réseaux câblés, IPTV et TNT.

Aymeric Genty, président de l'unité vidéo d'Eutelsat, a déclaré : " Le leadership de Hotbird dans le paysage de la radiodiffusion européenne repose sur des partenariats comme celui-ci - portés par l'innovation, la cohérence et des ambitions partagées. "

