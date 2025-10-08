Eutelsat, plus forte baisse du SBF 120 et du SRD à la mi-séance du mercredi 8 octobre 2025-

(AOF) - Eutelsat (- 3,71% à ,50 euros)

En hausse à l'ouverture, l'opérateur de satellites s'est depuis retourné à la baisse et creuse ses pertes à la mi-séance. Le titre Eutelsat gagne plus de 50% depuis le début de l'année, le contexte géopolitique ayant remis en lumière le caractère stratégique du secteur.

Points clés

- Premier opérateur de satellites GEO-LEO intégré, doté d’une flotte de 34 satellites géostationnaires et d’une constellation orbite basse de + 650 satellites, créé en 1977 ;

- Chiffre d’affaires de 1,23 Mds€, réparti entre la video pour 54 %, le haut débit fixe pour 19 %, les services aux gouvernements pour 14 % et la connectivité mobile pour 13 % ;

- Activité réalisée à 51 % en Europe, 24 % dans les Amérique et 24 % en Afrique-Moyen-Orient, zone en forte croissance ;

- Ambition : renforcement des positions dans la connectivité, pénétration des marchés de satellites en orbite basse et hybrides GEO/LEO, via la génération maximale de liquidités ;

- Capital détenu, avant l’augmentation de capital du 2 ème semestre 2025, à 24,1 % par l’indien Bharti, à 13,6 % par Bpifrance, à 10,9 % par le gouvernement britannique, à 10,4 % par Softbank, à 5,5 % par CMA-CGM, à 4,9 % par Spacetime Transformations et à 4,1 % par le Fonds stratégique de participation ;

- Vers un changement de gouvernance : Dominique d'Hinnin souhaite quitter la présidence conseil de 10 administrateurs, Sunil Bharti Mittal étant vice-président.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- accélération de la croissance dans la vidéo (Haut débit avec ViaSat et Haute définition) et dans la connectivité,

- fortes ambitions dans les satellites LEO avec 4 Mds€ d’investissements de 2026 à 2031, dans OneWeb et dans la constellation LEO multi-orbites IRIS,

- efforts commerciaux focalisés sur les marchés B2B et B2G (gouvernements),

-focus sur la préservation de la robustesse financière, par cession partielle de la partie passive des infrastructures terrestres (produit attendu au 1 er semestre 2026),

- Stratégie environnementale aux objectifs chiffrés attendus au cours de l’exercice :

- structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, supprimer tous les débris spatiaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres,

- en cours d’audit avant définition des objectifs de réduction des émissions de CO2 ;

- Visibilité de l’activité (carnet de commandes de 3,7Mds€ ; issu essentiellement de la connectivité) renforcée après la signature en juillet d’un contrat de 10 Mds€ sur dix ans avec le ministère de la défense français ;

- Situation financière dégradée (autofinancement libre négatif) en voie d’assainissement par augmentation de capital de 1, 35 Md€ au 2 ème semestre ce qui ramènerait le levier de la dette à 2,5.

Défis

-Montée de la concurrence dans le non-militaire : lancements de Telesat, Amazon Kupler et, dès 2026, des satellites Netflix 3, de Telesat et Amazon Kupler ;

- Incertitudes sur le montant de l’appui financier de l’Union européenne à la constellation IRIS ;

- Réponse des investisseurs à l’appel au marché, scindé en 2 parties :

- 716 M€ au prix unitaire de 4 € réservés aux « grands actionnaires » Bharti, à 13,6 % par Bpifrance, CMA-CGM, et le Fonds stratégique de participation, la place de Bpifrance étant remplacée par l’Agence des participations de l’état,

- 634 M€ avec droit préférentiel de souscription ;

- Après l’appel au marché, capacité à obtenir l’octroi de crédits d’exports qui financeraient 50 à 70 % des investissements et à négocier un report d’échéances de la dette ;

- Après une hausse de 5,9 % des revenus et une aggravation de la perte nette (873 M€) au 1 er semestre, objectifs 2024-25 abaissés pour l’exercice clos le 30 juin : stabilité du chiffre d’affaires, recul de l’excédent brut d’exploitation, d’investissements à hauteur de 500 - 600 M€ ;

- Suspension du dividende depuis l’intégration de OneWeb.