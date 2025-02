Eutelsat: perte nette fortement creusée au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Eutelsat publie une perte nette attribuable au groupe de 873,2 millions d'euros au titre de son premier semestre 2024-25, creusée par rapport à celle de 191,3 millions un an auparavant, du fait surtout d'une perte de valeur du goodwill pour les actifs GEO.



En données comparables, l'opérateur de satellites revendique néanmoins une marge d'EBITDA ajusté de 55,2%, stable d'une année sur l'autre, ainsi qu'un chiffre d'affaires des activités opérationnelles de 600 millions, en hausse de 3,9%.



Eutelsat confirme ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge d'EBITDA ajusté pour l'exercice 2024-25, avec cependant des prévisions d'investissements bruts revues en baisse pour environ 200 millions d'euros, à entre 500 et 600 millions.





