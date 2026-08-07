Eutelsat participera au déploiement de la prochaine phase d’IRIS

Eutelsat Communications SA ETL.PA :
* JOUERA UN RÔLE CENTRAL DANS LE DÉPLOIEMENT DE LA PROCHAINE PHASE DE L'INFRASTRUCTURE EUROPÉENNE DE CONNECTIVITÉ IRIS
* LE PLAN DE DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DEMEURE INCHANGÉ JUSQU'À L'EXERCICE 2029
* INVESTIRA 2,23 MLDS D'EUROS DANS L'INFRASTRUCTURE PARTAGÉE D'IRIS
* INVESTIRA UN MONTANT SUPPLÉMENTAIRE DE 1,16 MLD D'EUROS DANS L'INFRASTRUCTURE COMMERCIALE
* CET INVESTISSEMENT SERA ÉCHELONNÉ SUR LA PÉRIODE 2027-2034
* LES REVENUS GÉNÉRÉS PAR CETTE CAPACITÉ SONT ESTIMÉS À PLUS DE 10 MLDS D'EUROS SUR LA PÉRIODE 2032-2040
* CONFIRMÉ COMME CHEF DE FILE DU SEGMENT LEO
* LE PROGRAMME FAVORISERA L'EXTENSION DES SERVICES ET LA GÉNÉRATION DE REVENUS À LONG TERME PENDANT TOUTE LA DURÉE DE LA CONCESSION ET AU-DELÀ
Texte original nBw9bvYP6a Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA
(Rédaction de Gdansk)
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