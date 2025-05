Eutelsat, Orange, Phaxiam ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Altamir

Amboise a annoncé avoir signé avec TT Investissements et Romain Tchenio un pacte d'actionnaires constitutif d'une action de concert concernant la société Altamir SCA. Les membres du concert au sein duquel Amboise (65,82% du capital) est prédominant, détiennent ensemble 75,43% du capital et 75,47 des droits de vote de la société cotée de private equity. Dans ce contexte, Amboise a l'intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les titres de la société Altamir au prix de 28,50 euros par action. L'action a clôturé vendredi à 23,50 euros.

Air France-KLM

Air-France KLM a suspendu ses vols vers Israël jusqu'au 6 mai alors qu'un tir de missile, revendiqué par les rebelles Houthis du Yémen, a touché hier matin, pour la première fois, la zone de l'aéroport Ben-Gourion, près de Tel-Aviv. La compagnie a indiqué surveiller "attentivement la situation et ajustera en conséquence son programme vers et depuis Tel Aviv". Lufthansa et Air India ont également interrompu leurs liaisons vers Israël jusqu'au 6 mai, et British Airways, jusqu'au 7 mai.

Coface

L'expert en assurance-crédit publiera ses résultats du premier trimestre 2025.

Coil

Dans un contexte marqué par le ralentissement économique mondial et le recul de la demande sur de nombreux marchés finaux, le numéro un mondial de l'anodisation de l'aluminium Coil a enregistré une aggravation de sa perte nette, qui est passée de 2,2 à 3,2 millions d'euros entre 2023 et 2024. L'entreprise a vu son Ebitda chuter de 52,1 %, à 0,3 million d'euros. " La rentabilité reste affectée par un faible niveau d'activité en sous-traitance et par des charges exceptionnelles ", souligne Coil.

Elis

Le groupe de blanchisserie industrielle dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Eutelsat

Eutelsat annonce la nomination de Jean-François Fallacher au poste de directeur général. Cette nomination a été décidée lors d'une réunion du conseil d'administration tenue le 4 mai, sur recommandation du comité des nomination et de gouvernance, et sera effective le 1er juin 2025. Ce professionnel chevronné des télécommunications rejoint Eutelsat après une longue carrière au sein d' Orange où il était dernièrement vice-président exécutif et directeur général d'Orange France.

Orange

Jérôme Hénique est nommé directeur exécutif, CEO d'Orange France à compter du 1er juin 2025. Il restera membre du comité exécutif du groupe et rattaché à Christel Heydemann, directrice générale du groupe Orange. Il rejoindra également le conseil d'Administration de la société Orange Middle East & Africa (Orange MEA) à cette même date. Jérôme Hénique succédera à Jean-François Fallacher qui a décidé de prendre de nouvelles responsabilités en rejoignant Eutelsat Group dont il vient d'être nommé CEO.

Phaxiam Therapeutics

Phaxiam Therapeutics, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les infections bactériennes résistantes, annonce la poursuite de sa période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal des activités économiques de Lyon a décidé, lors d'une audience du 30 avril, la poursuite de la période d'observation et a fixé l'audience d'examen des offres au 21 mai. Cette prolongation de la période d'observation permettra aux potentiels repreneurs d'améliorer leur offre de reprise.

Rubis

Le distributeur de produits pétroliers et producteur d'énergie renouvelable livrera ses résultats du premier trimestre.

TME Pharma

TME Pharma, société de biotechnologie en phase clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce sa nouvelle stratégie pour financer le prochain essai clinique pour NOX A12 par le biais d'accords avec des partenaires pharmaceutiques ou financiers. Cette stratégie implique la nomination de Diede van den Ouden en tant que nouveau PDG de TME Pharma lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires en juin.