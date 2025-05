Eutelsat: nouveau directeur général nommé information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Eutelsat Group annonce la nomination de Jean-François Fallacher comme directeur général, nomination décidée par le conseil d'administration sur recommandation du comité des nominations et de gouvernance, et qui sera effective le 1er juin.



Jean-François Fallacher rejoint l'opérateur de satellites après une longue carrière au sein d'Orange où il était dernièrement vice-président exécutif et directeur général d'Orange France. Il remplace Eva Berneke, qui dirige l'entreprise depuis janvier 2022.



En amont de son point d'activité prévu le 15 mai après clôture, Eutelsat confirme que sa performance au titre de son troisième trimestre comptable devrait être conforme à ses attentes et confirme ses objectifs pour l'exercice 2024-25.





Valeurs associées EUTELSAT 3,9450 EUR Euronext Paris -1,38%