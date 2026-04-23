information fournie par Reuters • 23/04/2026 à 11:25

Eutelsat noue un partenariat avec MTN Côte d'Ivoire pour le déploiement de la connectivité par satellite

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* PARTENARIAT PLURIANNUEL ENTRE EUTELSAT ET MTN CÔTE D'IVOIRE ÉLARGISSANT LE DÉPLOIEMENT DE LA CONNECTIVITÉ PAR SATELLITE GRÂCE À EUTELSAT KONNECT

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(Rédaction de Gdansk)