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Eutelsat noue un partenariat avec MTN Côte d'Ivoire pour le déploiement de la connectivité par satellite
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 11:25

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* PARTENARIAT PLURIANNUEL ENTRE EUTELSAT ET MTN CÔTE D'IVOIRE ÉLARGISSANT LE DÉPLOIEMENT DE LA CONNECTIVITÉ PAR SATELLITE GRÂCE À EUTELSAT KONNECT

Texte original https://tinyurl.com/5daz2kyn Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)

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