Eutelsat: Moody's dégrade sa note, le titre chute

(CercleFinance.com) - L'agence de notation Moody's a annoncé mardi avoir abaissé la note de crédit attribuée à Eutelsat, qui passe à 'B2' contre 'Ba3' en raison notamment de la contribution jugée décevante de l'acquisition de OneWeb.



Dans un communiqué, Moody's explique que cette dégradation reflète la sous-performance opérationnelle persistante de l'opérateur satellitaire en comparaison des prévisions qu'elle a pu établir.



L'agence mentionne tout particulièrement la contribution inférieure aux attentes de la société britannique OneWeb, une entreprise rachetée en 2022 sur la base d'une valorisation estimée à 3,4 milliards de dollars.



'Cette mesure tient également compte de la visibilité réduite qu'affiche Eutelsat au niveau de sa capacité à renouer avec une croissance de ses résultats, mais aussi la pression qui s'exerce sur son flux de trésorerie en raison de ses dépenses d'investissement élevées et la perspective de refinancements importants à horizon 2027 au moment où les coûts d'emprunt augmentent de manière significative', ajoute Moody's.



Suite à cette dégradation, Moody's n'affiche plus de perspective 'négative' sur la note de crédit du groupe, mais une perspective 'stable', expliquant avoir l'espoir que les performances opérationnelles du groupe se stabilisent en 2026, avec l'aide de OneWeb, avant une éventuel redressement des comptes en 2027.



Suite à ces commentaires, l'action Eutelsat décrochait de 3,7% mardi après-midi pour revenir en direction de ses plus bas historiques atteints la semaine dernière.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. 2,14 EUR Euronext Paris -3,77%