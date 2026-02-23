 Aller au contenu principal
Eutelsat lance une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 08:56

Eutelsat Communications a annoncé le lancement d'une offre portant sur un montant nominal global de 1,5 milliard d'euros de nouvelles obligations senior libellées en euros.

Ces obligations seront garanties pour Eutelsat SA et OneWeb Holdings Limited.

Le produit brut de l'offre sera utilisé pour rembourser intégralement les obligations de 600 millions d'euros à 2,25% à échéance 2027 d'Eutelsat SA. En outre, la société s'en servira pour rembourser intégralement les obligations de 600 millions d'euros à 9,75% à échéance 2029 d'Eutelsat SA. Enfin, les fonds permettront de rembourser et résilier intégralement le prêt à terme et la ligne de crédit renouvelable mise à disposition de la société dans le cadre du contrat de crédit conclu le 25 juin 2021, payer les frais et dépenses liées à cette offre et à la conclusion du nouveau contrat de crédit, ainsi que les intérêts courus sur la dette remboursée dans le cadre des opérations et augmenter la trésorerie.

