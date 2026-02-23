Eutelsat lance une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 08:56
Ces obligations seront garanties pour Eutelsat SA et OneWeb Holdings Limited.
Le produit brut de l'offre sera utilisé pour rembourser intégralement les obligations de 600 millions d'euros à 2,25% à échéance 2027 d'Eutelsat SA. En outre, la société s'en servira pour rembourser intégralement les obligations de 600 millions d'euros à 9,75% à échéance 2029 d'Eutelsat SA. Enfin, les fonds permettront de rembourser et résilier intégralement le prêt à terme et la ligne de crédit renouvelable mise à disposition de la société dans le cadre du contrat de crédit conclu le 25 juin 2021, payer les frais et dépenses liées à cette offre et à la conclusion du nouveau contrat de crédit, ainsi que les intérêts courus sur la dette remboursée dans le cadre des opérations et augmenter la trésorerie.
Valeurs associées
|2,2250 EUR
|Euronext Paris
|+2,30%
A lire aussi
-
Les principales Bourses européennes sont dans le rouge lundi en début de séance, le président américain Donald Trump ayant annoncé une surtaxe mondiale de 15% sur les importations en réponse à la décision de la Cour suprême d'annuler ses droits de douane dits ... Lire la suite
-
Le procureur de Bobigny Eric Mathais enjoint la famille du nourrisson de six semaines enlevé jeudi par ses parents à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) avant d'être déposé dans un hôpital de Lille, à remettre les deux enfants encore recherchés aux autorités, ... Lire la suite
-
* ICADE ICAD.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et abaisse son objectif de cours à 25 euros contre 30 euros. * PERNOD RICARD PERP.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver". ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Nous soldons la position sur le turbo CALL Société Générale K48FS portant sur le titre adidas AG à 8.28 EUR. Ce produit dérivé a été conseillé à 7.14 EUR, soit un gain de +15.96%. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer