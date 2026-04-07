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Eutelsat : la reprise au-delà des 2,2E s'affirme, test des 2,40E
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 15:21

Eutelsat avait validé un pré-signal haussier avec le franchissement des 2,2E (MM50 et MM100 se croisent dans cette zone) : la tendance positive s'affirmerait avec le franchissement des 2,40E (résistance du 28 janvier au 26 février), avec la MM200 qui gravite vers 2,77E en ligne de mire (zone support testée autour du 7/8 septembre 2025).
La "sortie par le haut" du corridor 1,9/2,4E valide un potentiel de hausse vers 2,90E (ex-plancher du 5 août).

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