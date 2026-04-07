Eutelsat : la reprise au-delà des 2,2E s'affirme, test des 2,40E
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 15:21
La "sortie par le haut" du corridor 1,9/2,4E valide un potentiel de hausse vers 2,90E (ex-plancher du 5 août).
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