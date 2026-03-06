Eutelsat-La clôture d'une offre obligataire de €1,5 mld

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
par Diana Mandia Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes sont retombées dans le rouge vendredi à mi-séance, s'acheminant vers leur plus forte perte hebdomadaire depuis la tempête commerciale d'avril 2025, alors que les craintes inflationnistes ...
Lire la suite
"Elles ont tout fait pour qu'elles ne respirent pas": jusqu'à quinze ans de prison ont été requis, vendredi à Dijon, contre une grand-mère et une mère, accusées d'avoir abandonné deux bébés dans un sac de courses, entraînant la mort de l'un d'eux. "Elles avaient ...
Lire la suite
Le premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a dit vendredi envisager davantage de liaisons directes pour l'Asie et l'Afrique, en réponse à la guerre au Moyen-Orient qui révèle la vulnérabilité des hubs dans le Golfe. "La forte concentration des flux ...
Lire la suite
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui est entrée vendredi dans son septième jour : - Le président iranien affirme que des pays "ont entamé des efforts de médiation" Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que des pays ont ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer