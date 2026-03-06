Eutelsat-La clôture d'une offre obligataire de €1,5 mld

information fournie par Reuters • 06/03/2026 à 11:53

Eutelsat Communications SA ETL.PA :

* LA FINALISATION DU PLAN DE REFINANCEMENT GLOBAL AVEC LA CLÔTURE D'UNE OFFRE OBLIGATAIRE DE 1,5 MLD D'EUROS

* LA DERNIÈRE ÉTAPE DU PLAN DE REFINANCEMENT GLOBAL, D'ENVIRON 5 MLDS D'EUROS

