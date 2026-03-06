 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eutelsat-La clôture d'une offre obligataire de €1,5 mld
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 11:53

Eutelsat Communications SA ETL.PA :

* LA FINALISATION DU PLAN DE REFINANCEMENT GLOBAL AVEC LA CLÔTURE D'UNE OFFRE OBLIGATAIRE DE 1,5 MLD D'EUROS

* LA DERNIÈRE ÉTAPE DU PLAN DE REFINANCEMENT GLOBAL, D'ENVIRON 5 MLDS D'EUROS

Texte original nBw5plhRfa Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EUTELSAT
1,9460 EUR Euronext Paris -4,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 12:07

    Prendre les investisseurs en otage ?? Elle est cotée... Vendez vous serez libéré

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank