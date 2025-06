Eutelsat: l'Etat va prendre 30% du capital, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 12:28









(CercleFinance.com) - Eutelsat bondit ce vendredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé que l'Etat français allait monter à 29,99% de son capital dans le cadre d'une augmentation de capital qui va lui permettre d'obtenir 1,35 milliard d'euros.



Peu avant 12h00, le titre Eutelsat s'adjuge plus de 34% dans des volumes particulièrement soutenus, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien.



L'action avait déjà gagné 14% hier suite à l'obtention d'un contrat cadre avec le ministère de la défense pour fournir de la capacité militaire sur sa constellation de basse orbite OneWeb pour un montant susceptible d'atteindre un milliard d'euros sur 10 ans.



Eric Lombard, le ministre de l'Economie et des Finances, a confirmé hier soir que l'Etat renforcerait sa présence au capital d'Eutelsat afin de soutenir la montée en puissance de l'opérateur satellitaire dans le domaine des constellations satellitaires et de renforcer la souveraineté numérique européenne, une thématique majeure en ce moment.



L'Etat a ainsi prévu de participer à hauteur de la moitié du montant total de la levée de fonds, qui doit se dérouler d'ici à la fin de l'année 2025, soit autour de 717 millions d'euros.



La transaction, à laquelle participeront les principaux actionnaires de référence de l'entreprise (Bharti Space, CMA CGM et le Fonds Stratégique de Participations), doit permettre à Eutelsat d'assurer son développement dans le domaine des constellations LEO, jugé 'stratégique' pour les télécommunications de demain et dont le marché connaît un fort développement.



L'augmentation de capital doit être réalisée à un prix par action de quatre euros, représentant une prime de 32% par rapport au cours moyen de l'action Eutelsat pondéré par les volumes ces 30 derniers jours sur Euronext Paris.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF saluent un niveau de cours 'élevé' qui limite le risque de dilution par rapport à un cours plus bas.



Parmi les autres bonnes nouvelles, la banque privée souligne que le risque de restructuration forcée de la dette s'éloigne avec l'opération.



'Cette recapitalisation va réussir et est assez importante pour rassurer les créanciers et se refinancer les prochaines années', fait valoir Oddo, qui maintient toutefois son opinion 'neutre' sur le titre.



Cette augmentation de capital va par ailleurs permettre au groupe d'accélérer son désendettement, de refinancer sa dette de marché, de lever des financements crédit exports et de couvrir pleinement ses besoins de financement à moyen terme.



Chez Deutsche Bank, qui reste à la 'vente' sur le titre, on s'inquiète cependant du niveau élevé des dépenses d'investissements prévues dans le cadre du plan et du fait qu'Eutelsat vise pour l'exercice 2025-26 un chiffre d'affaires en ligne avec celui de l'exercice précédent.





