Mediawan rachète l'américain North Road pour devenir un géant mondial des films et séries
information fournie par Boursorama avec AFP 30/01/2026 à 14:47

Pierre-Antoine Capton, cofondateur du groupe de médias français Mediawan, 19 juin 2020 à Paris. ( AFP / JOEL SAGET )

Le groupe de production audiovisuelle français Mediawan a annoncé vendredi le rachat de son homologue américain North Road, ce qui donne naissance à un géant mondial du secteur, fournisseur majeur de séries, films, téléréalités ou documentaires pour les plateformes de streaming comme Netflix.

Cette union aboutit "à l'un des plus grands studios indépendants au monde, doté de pôles créatifs majeurs sur les cinq continents et couvrant tous les genres, formats et publics", ont souligné les deux sociétés dans un communiqué commun, sans dévoiler le montant de la transaction.

Avec cette acquisition, qui sera finalisée au premier semestre 2026, "Mediawan se positionne comme un partenaire créatif de premier plan pour les plateformes de streaming internationales et tous les diffuseurs de contenus", ont-elles poursuivi.

En intégrant North Road, Mediawan "exploitera près de 100 sociétés de production représentant un volume de production annuel de plus de 2 milliards d'euros dans 15 pays", selon le communiqué.

Dirigé par Pierre-Antoine Capton, Mediawan est déjà un poids lourd européen du secteur. Il a produit des séries à succès comme "Adolescence", "Dix pour cent" et "Miraculous" (série d'animation), ainsi que des films comme "F1".

The North Road Company a été cofondé en 2022 par Peter Chernin, grand nom de Hollywood. Il a été PDG jusqu'en 2009 de Fox Group, filiale audiovisuelle de News Corp, l'empire du magnat Rupert Murdoch.

Via ses différentes entités, North Road a produit des films comme "Le Mans 66" et la franchise "La planète des singes" ou encore la téléréalité "Love is blind".

North Road deviendra le pôle nord-américain de Mediawan, dont le siège social reste basé à Paris.

En 2022, Mediawan avait déjà mis un pied aux Etats-Unis en prenant le contrôle de Plan B Entertainment, la société de production de la star hollywoodienne Brad Pitt.

"En 10 ans, Mediawan est passé d'un studio indépendant français à l'un des leaders mondiaux de contenus en Europe", s'est félicité M. Capton, cité dans le communiqué.

"À l'ère du streaming, les plateformes sont devenues des acheteurs mondiaux. Il est temps qu'une entreprise de contenus d'envergure mondiale, leader dans toutes les zones géographiques, maximise le potentiel de ce nouveau paysage", a pour sa part analysé M. Chernin.

Fusions / Acquisitions

