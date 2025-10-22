Eutelsat, Hermès, L'Oréal, Worldline...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a annoncé que le conseil d'administration de SNCF Voyageurs avait approuvé une commande supplémentaire de 30 trains à très grande vitesse Avelia Horizon de nouvelle génération pour un montant de près de 1,4 milliard d'euros, ainsi que des options pouvant aller jusqu'à 20 rames additionnelles. Les rames internationales circuleront sur les réseaux ferrés de cinq pays sous la bannière Eurostar : Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Royaume-Uni, jusqu'à Londres (gare de Saint Pancras International) via le tunnel sous la Manche, une première pour un train à grande vitesse à deux niveaux.

Carrefour

Le distributeur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eiffage

Au troisième trimestre 2025, le trafic sur les autoroutes gérées par APRR et AREA, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a augmenté de 0,7%, avec dans le détail une progression de 0,5% pour les véhicules légers et de 1,9% pour les poids lourds. Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 2,48 milliards d'euros au 30 septembre, en croissance de 3,3%, en rythme annuel.

Exail Technologies

L'entreprise de défense de haute technologie précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eutelsat

Au premier trimestre clos fin septembre, Eutelsat a généré un chiffre d'affaires de 293 millions d'euros, en repli de 2,2 % sur une base publiée, et en recul de 0,3 % en données comparables. Le chiffre d'affaires des quatre Activités opérationnelles, c'est-à-dire en excluant les autres revenus, a atteint 283 millions d'euros. "Il est en repli de 1,2 % sur une base comparable si l'on exclut un effet de change négatif de 10 million d'euros," précise l'opérateur de satellites. Le chiffre d'affaires généré par le LEO (services de connectivité en orbite basses) s'est élevé à 54,1 millions d'euros.

Fnac-Darty

Le groupe de distribution spécialisée livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Hermès

Au troisième trimestre, les ventes d'Hermès ont atteint 3,9 milliards d'euros, en hausse de 10% à taux de change constants. Le groupe de luxe souligne leur "légère amélioration par rapport au second trimestre, notamment en Europe, en Amérique et en Asie". Le chiffre d'affaires consolidé du groupe à fin septembre 2025 s'élève à 11,9 milliards d'euros, en progression de 9% à taux de change constants et de 6% à taux de change courants. À fin septembre 2025, l'évolution des parités monétaires représente un impact défavorable de 254 millions d'euros sur le chiffre d'affaires.

Icade

Le groupe immobilier signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Ipsen

Ipsen a rehaussé ses objectifs annuels en raison de l'anticipation d'une érosion plus lente qu'anticipée des ventes de Somatuline et d'une croissance accélérée des ventes du reste du portefeuille. Le groupe biopharmaceutique prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires d'environ 10% à taux de change constant contre plus de 7% auparavant. Sur la base des taux de change moyens en septembre 2025, Ipsen anticipe un impact défavorable des devises de l'ordre de 3%. La marge opérationnelle est anticipée à environ 35% du chiffre d'affaires contre plus de 32% précédemment.

ID Logistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Klépierre

Le spécialiste des centres commerciaux livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

L'Oréal

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de L'Oréal a progressé de 4,2% en comparable et de 0,5% en publié à 10,33 milliards d'euros. "Toutes les zones géographiques ont progressé : la reprise de nos deux plus grands marchés - les États-Unis et la Chine continentale - s'est poursuivie. Dans un marché solide, l'Europe est restée robuste, et le dynamisme continu en SAPMENA-SSA a plus que compensé la faiblesse en Amérique latine", a déclaré Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal.

Michelin

Le pneumaticien communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

OPmobility

OPmobility a dévoilé au titre du troisième trimestre 2025 une croissance organique de 2,6% de son chiffre d'affaires économique, à 2,72 milliards d'euros. Il a en revanche reculé de 1% en données publiées en raison des effets de change. L'Amérique du Nord et l'Asie ont tiré la croissance, avec des hausses respectives de 9% et 15,9% à périmètre et changes constants (pcc). L'Amérique du Nord représente désormais 31% du chiffre d'affaires du groupe.

Vivendi

Vivendi a dévoilé un chiffre d'affaires en baisse de 2% au troisième trimestre, à 68 millions d'euros. Mais sur les 9 premiers mois de l'année, il s'élève à 213 millions d'euros, en hausse de 5,2 % à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires de Gameloft s'établit à 210 millions d'euros, en croissance de 5,2 % à taux de change et périmètre constants

Voltalia

Le spécialiste des énergies renouvelables annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

VusionGroup

Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Worldline

Le chiffre d'affaires de Worldline s'est élevé à 1,149 milliard d'euros au troisième trimestre, soit une baisse de 0,8% en organique. Les services aux commerçants ont connu une contraction de 0,1% à 862 millions d'euros et les services financiers, de 4,5% à 201 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de Mobilité et Services Web Transactionnels a progressé de 0,6%, pour atteindre 85 millions d'euros. Worldline a dévoilé les revues externes du portefeuille de marchands annoncées en juillet.