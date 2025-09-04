Eutelsat Group se rebaptise pour devenir simplement 'Eutelsat' information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 15:40









(Zonebourse.com) - Eutelsat Group a annoncé jeudi qu'il allait changer son nom pour se rebaptiser simplement 'Eutelsat', afin d'unifier l'ensemble de ses activités et de ses filiales sous une seule bannière.



L'opérateur de télécommunications satellitaires explique que cette décision intervient après la fusion réussie avec OneWeb, qui a donné naissance au premier opérateur combinant satellites en orbite géostationnaire (GEO) et en orbite basse (LEO).



Les métiers liés à la constellation LEO continueront toutefois d'être exploités sous l'entité OneWeb.



Le groupe explique qu'il prévoit également de fusionner les sites Internet - eutelsat.com et oneweb.net - en vue de les regrouper en une plateforme numérique unique, destinée à offrir une expérience plus cohérente aux clients, partenaires et investisseurs.



La nouvelle identité visuelle associe le bleu spatial d'Eutelsat au rouge de OneWeb afin de refléter à la fois l'héritage du groupe et le dynamisme de OneWeb.



'Cette nouvelle marque est une question d'ambition et de clarté', a déclaré Jean-François Fallacher, le directeur général d'Eutelsat.









