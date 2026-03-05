 Aller au contenu principal
Eutelsat : gros signal baissier enclenché sous les 2,1E (à confirmer)
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 09:37

Eutelsat enfonce résolument le support des 2,10E et vient aussitôt menacer celui situé vers 1,96E (support testé le 3 décembre dernier) : attention à la volatilité intraday avec des marchés évoluant au rythme des (fausses) rumeurs : en cas d'enfoncement confirmé en clôture, le titre effectuerait un retour sur le plancher des 1,68E du 23 décembre dernier


Valeurs associées

EUTELSAT
2,0900 EUR Euronext Paris +1,46%
