Eutelsat fournit ses capacités LEO de OneWeb à Can Marine
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 11:00
Spécialisée dans l'intégration de solutions de connectivité maritime destinées aux opérateurs offshore et à la marine marchande, Can Marine propose des solutions de télécommunications par satellite de bout en bout, de la conception du réseau jusqu'à l'assistance technique, en passant par la prestation de services.
En s'appuyant sur le réseau en orbite basse OneWeb, l'entreprise pourra proposer des services à la pointe de la technologie à ses principaux clients maritimes de la zone Asie-Pacifique (APAC), notamment dans les secteurs de la marine marchande et des énergies offshore.
"Notre partenariat avec Eutelsat et notre accès au réseau OneWeb en orbite basse nous permettent de ne plus nous limiter aux communications traditionnelles et de proposer une nouvelle génération de services numériques à bord des navires", souligne Lim Ding Liang, vice president de Can Marine.
"Nos clients ont désormais accès à une plateforme résolument tournée vers l'avenir, leur permettant de gagner en efficacité, de renforcer la sécurité à bord et de veiller au bien-être de leurs équipages, tout en favorisant l'innovation au sein de leurs flottes de navires opérant aux quatre coins du globe", poursuit-il.
Valeurs associées
|2,2650 EUR
|Euronext Paris
|+4,14%
