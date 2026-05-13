 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eutelsat
information fournie par AOF 13/05/2026 à 08:04

(Zonebourse.com) - Le groupe de satellites a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel solide, la forte dynamique des activités de connectivité en orbite basse (LEO) compensant le recul structurel du pôle vidéo. Eutelsat a publié un chiffre d'affaires de 293 millions d'euros au titre du troisième trimestre de son exercice comptable, en hausse de 3,1% sur une base comparable, et très légèrement sous le consensus S&P qui visait 298 MEUR mais supérieur aux 290 MEUR ciblés par la société.

Dans le détail, l'activité est principalement tirée par le Connectivité (qui pèse 55% du chiffre d'affaires opérationnel), une division en hausse de 15,3% sur un an à taux de change constant, à 155,7 MEUR et largement tirée par les activités de connectivité en orbite basse (LEO), en hausse de 65% en comparable.

En revanche, le pôle vidéo recule de 13,3%, toujours en comparable, à 128 MEUR, une contraction qui reflète l'impact des sanctions visant les chaînes russes, estimé à environ 16 MEUR par an, ainsi que la résiliation de contrats liés aux satellites Express AT1 et AT2.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires total atteint 884,7 MEUR, en hausse de 1,1% à taux de change constant. Les activités opérationnelles sont quasi stables (-0,1%) en comparable.

Eutelsat a par ailleurs finalisé son programme global de refinancement d'environ 5 MdsEUR avec une émission obligataire senior de 1,5 MdEUR annoncée en mars. Le groupe estime désormais son ratio dette nette sur EBITDA à environ 2,7 fois d'ici la fin de l'exercice 2025-26.

Le carnet de commandes reste stable à 3,4 MdsEUR au 31 mars 2026, soit 2,8 fois le chiffre d'affaires annuel 2024-25, la Connectivité représentant 58% du total.

Le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2025-26, visant un chiffre d'affaires des activités opérationnelles stable par rapport à l'exercice précédent, une croissance de 50% des revenus LEO et une marge d'EBITDA ajustée légèrement inférieure à celle de 2024-25. Les investissements bruts sont toujours attendus autour de 900 MEUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

EUTELSAT
2,8140 EUR Euronext Paris -3,20%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 08:04:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,36 -1,24%
NOVACYT
0,702 -11,92%
SOITEC
151,65 +4,80%
CAC 40
7 994,71 +0,19%
VALNEVA
2,507 -0,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank