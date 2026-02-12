Eutelsat et unconnected.org ont signé un accord pour développer le Wi-Fi en Afrique
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 15:06
C'est en Tanzanie que démarrera le partenariat. Unconnected.org y fera découvrir le service Wi-Fi communautaire Konnect à divers partenaires régionaux, notamment des fournisseurs d'accès Internet (FAI), des organisations non gouvernementales, des intégrateurs de systèmes et des acteurs gouvernementaux.
Cette démarche sera également le point de départ du déploiement de réseaux Wi-Fi communautaires dans d'autres pays d'Afrique.
Le satellite Eutelsat Konnect permet le déploiement de réseaux Wi-Fi communautaires dans les régions situées à l'écart des infrastructures terrestres.
Philippe Baudrier, Directeur pour l'Afrique chez Eutelsat, a déclaré : " Le satellite Eutelsat Konnect nous apporte d'ores et déjà la preuve de l'impact tangible du haut débit par satellite sur le quotidien des populations d'Afrique, que ce soit dans les écoles, les établissements de soins ou les entreprises locales. "
Valeurs associées
|2,1600 EUR
|Euronext Paris
|-2,26%
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, HP, Dell, American Electric Power, AppLovin) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour ... Lire la suite
-
Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite
-
Le président taïwanais Lai Ching-te a accordé à l'AFP son premier entretien à une agence de presse internationale depuis son entrée en fonctions en 2024. Voici les principaux extraits de cet entretien exclusif réalisé mardi au Palais présidentiel à Taipei.
-
La Chine a qualifié de "perturbateur de paix, créateur de crises et instigateur de guerres" le président taïwanais Lai Ching-te après un entretien avec l'AFP dans lequel il a mis en garde contre les suites d'une éventuelle prise de contrôle de l'île par la Chine. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer