Eutelsat et unconnected.org ont signé un accord pour développer le Wi-Fi en Afrique
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 15:06

Eutelsat et unconnected.org, organisme mondial à but non lucratif dont la mission est de proposer un " accès Internet utile à tous " viennent de signer un accord de partenariat visant à étendre l'accès au Wi-Fi communautaire à travers l'Afrique grâce aux capacités en orbite du satellite haut débit (HTS) Eutelsat Konnect.

C'est en Tanzanie que démarrera le partenariat. Unconnected.org y fera découvrir le service Wi-Fi communautaire Konnect à divers partenaires régionaux, notamment des fournisseurs d'accès Internet (FAI), des organisations non gouvernementales, des intégrateurs de systèmes et des acteurs gouvernementaux.

Cette démarche sera également le point de départ du déploiement de réseaux Wi-Fi communautaires dans d'autres pays d'Afrique.

Le satellite Eutelsat Konnect permet le déploiement de réseaux Wi-Fi communautaires dans les régions situées à l'écart des infrastructures terrestres.

Philippe Baudrier, Directeur pour l'Afrique chez Eutelsat, a déclaré : " Le satellite Eutelsat Konnect nous apporte d'ores et déjà la preuve de l'impact tangible du haut débit par satellite sur le quotidien des populations d'Afrique, que ce soit dans les écoles, les établissements de soins ou les entreprises locales. "

Valeurs associées

EUTELSAT
2,1600 EUR Euronext Paris -2,26%
