Eutelsat et Tusass renforcent leur partenariat pour une connectivité LEO au Groenland
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 11:37

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* ÉLARGISSEMENT DU PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE EUTELSAT ET TUSASS AU SERVICE D'UNE CONNECTIVITÉ LEO RÉSILIENTE AU GROENLAND

* PARTENARIAT STRATÉGIQUE PORTANT SUR PLUSIEURS ANNÉES

Texte original nBw7QfM6ya Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EUTELSAT
3,2700 EUR Euronext Paris -4,25%
