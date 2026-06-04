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Eutelsat et Tototheo Global ont signé un nouvel accord de partenariat
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 11:29

Eutelsat et Tototheo Global ont signé un nouvel accord de partenariat pour les services de connectivité en orbite terrestre basse (LEO) d'Eutelsat.

Dans le cadre de cet accord, Tototheo Global fournira les services LEO d'Eutelsat aux clients maritimes du monde entier et servira de partenaire pour les besoins de connectivité des entreprises, des gouvernements civil et militaire à travers la Grèce et Chypre.

Tototheo Global est un fournisseur de solutions avancées de connectivité et de technologies dans les secteurs maritime, d'entreprise et gouvernemental.

En s'associant à Eutelsat, Tototheo Global renforce son offre de connectivité afin de permettre des opérations sûres et résilientes.

Eva Bisgaard, présidente de l'unité d'affaires Connectivité d'Eutelsat, a déclaré : " Avec nos services OneWeb LEO, nous permettons aux clients de renforcer la résilience du réseau et de bénéficier d'une connectivité sécurisée et à faible latence dans des environnements où des communications fiables sont essentielles. "

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