Eutelsat et Skynopy s'associent pour développer l'un des plus grands réseaux terrestres pour les services satellites

Eutelsat et Skynopy ont annoncé la signature d'un partenariat pour développer Global AKAR l'une des plus grandes infrastructures terrestres définies par logiciel pour les services satellitaires actuels et futurs, y compris l'observation de la Terre, les services en orbite, les centres de données orbitaux et divers services de télécommunications.

Le partenariat vise à offrir une connectivité quasi en temps réel pour les services en orbite basse terrestre.

Skynopy a développé un logiciel d'orchestration propriétaire unique et une technologie de modem virtualisé capables de tirer parti des antennes terrestres existantes et de fournir aux opérateurs satellites une interface unique pour y accéder.

Ce partenariat permettra à certains sites de stations au sol d'Eutelsat de desservir un plus large éventail d'opérateurs et d'applications satellites, tout en continuant à soutenir les réseaux et clients d'Eutelsat.

L'ambition de Global AKAR est de tirer parti du réseau mondial de stations terrestres d'Eutelsat pour créer une colonne vertébrale de données pour des constellations multi-missions (observation de la Terre, centres de données orbitaux, services en orbite) en bandes S, X et Ka.

Le partenariat prévoit de déployer plus de 100 antennes opérationnelles sur des sites sélectionnés d'ici la fin de 2029, permettant un service quasi en temps réel à très haut débit pour le marché des services en orbite basse terrestre, en pleine croissance.

Les clients de Global AKAR bénéficieront d'un accès à un réseau sécurisé, à haute capacité et réparti mondialement, sans avoir à construire ni à exploiter leurs propres systèmes au sol.

" Le réseau mondial de stations au sol d'Eutelsat constitue un atout majeur pour nos opérations satellitaires et nos clients à travers le monde. En associant la présence mondiale et l'expertise opérationnelle d'Eutelsat à la technologie de Skynopy, nous créons une nouvelle offre commerciale pour répondre à la demande croissante du marché LEO. " a déclaré Jean-François Fallacher, Directeur général d'Eutelsat.