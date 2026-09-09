Eutelsat et Ororatech s'associent pour le déploiement de charges utiles infrarouges thermiques

Eutelsat Communications SA
ETL.PA :
* ET ORORATECH S'ASSOCIENT POUR DÉPLOYER JUSQU'À 96 CHARGES UTILES INFRAROUGES THERMIQUES
* L'ACCORD DE RÉSERVATION PORTE SUR 48 CHARGES UTILES THERMIQUES ORORATECH DESTINÉES À DE FUTURS SATELLITES EN ORBITE BASSE (LEO) D'EUTELSAT
* AVEC UNE OPTION POUR L'AJOUT DE 48 CAPTEURS SUPPLÉMENTAIRES À L'AVENIR
Texte original nGNX33n894
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(Rédaction de Gdansk)
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