 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eutelsat et Ororatech s'associent pour le déploiement de charges utiles infrarouges thermiques
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 17:52
Ajouter Boursorama à vos sources

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* ET ORORATECH S'ASSOCIENT POUR DÉPLOYER JUSQU'À 96 CHARGES UTILES INFRAROUGES THERMIQUES

* L'ACCORD DE RÉSERVATION PORTE SUR 48 CHARGES UTILES THERMIQUES ORORATECH DESTINÉES À DE FUTURS SATELLITES EN ORBITE BASSE (LEO) D'EUTELSAT

* AVEC UNE OPTION POUR L'AJOUT DE 48 CAPTEURS SUPPLÉMENTAIRES À L'AVENIR

Texte original nGNX33n894

Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EUTELSAT
1,8850 EUR Euronext Paris -3,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 156,67 -1,94%
Pétrole Brent
101,26 +1,88%
SOITEC
144,3 -1,40%
HAFFNER ENERGY
0,68 +8,11%
2CRSI
28,44 -0,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank