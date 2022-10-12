Eutelsat et OneWeb veulent renforcer et prolonger leur partenariat
information fournie par Reuters12/10/2022 à 08:21
12 octobre (Reuters) - Eutelsat Communications SA
ETL.PA :
* UPDATE STRATÉGIQUE D'EUTELSAT SUR SON PROJET DE RAPPROCHEMENT AVEC ONEWEB
* RAPPROCHEMENT DE DEUX PARTENAIRES COMPLÉMENTAIRES POUR CRÉER LA PREMIÈRE INFRASTRUCTURE COMBINÉE GEO/LEO
* PERFORMANCE FINANCIÈRE ROBUSTE DÈS LE PREMIER JOUR, PERMETTANT D'ATTEINDRE UN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN À DEUX CHIFFRES DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE L'EBITDA SUR LE MOYEN-LONG TERME, AINSI QUE PLUS DE 1,5 MILLIARDS D'EUROS DE SYNERGIES
* APRÈS RÉALISATION DU RAPPROCHEMENT, EUTELSAT ET ONEWEB COMMENCERONT À DÉVELOPPER LA PROCHAINE CONSTELLATION GEN 2 DE ONEWEB
* D'ICI À 2030, LE MARCHÉ DE LA CONNECTIVITÉ PAR SATELLITE DEVRAIT PLUS QUE TRIPLER EN VALEUR, PASSANT DE 4,3 MILLIARDS DE DOLLARS À 16 MILLIARDS DE DOLLARS
* SUR UNE BASE STANDALONE, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE ONEWEB DEVRAIT ATTEINDRE 50 MILLIONS D'EUROS AU COURS DE L'EXERCICE 2023, 150 À 250 MILLIONS AU COURS DE L'EXERCICE 2024, 300 À 500 MILLIONS D'EUROS AU COURS DE L'EXERCICE 2025 ET DÉPASSER 600 MILLIONS D'EUROS AU COURS DE L'EXERCICE 2027
* L'EBITDA DEVRAIT CROÎTRE À UN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN À DEUX CHIFFRES SUR LA MÊME PÉRIODE, DÉPASSANT LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES, PASSANT D’ENVIRON 700 MILLIONS D'EUROS AU COURS DE L'EXERCICE 20236 À UNE FOURCHETTE COMPRISE ENTRE 750 MILLIONS D'EUROS ET 850 MILLIONS D'EUROS AU COURS DE L'EXERCICE 2024, ENTRE 900 MILLIONS D'EUROS ET 1,1 MILLIARD D'EUROS AU COURS DE L'EXERCICE 2025, PUIS ENVIRON 1,4 MILLIARD D’EUROS EN 2027
* EN INCLUANT LES SYNERGIES, LES INVESTISSEMENTS DU GROUPE COMBINÉ SONT ESTIMÉS EN MOYENNE À ENVIRON 725 À 875 MILLIONS D'EUROS PAR AN, SUR LA PÉRIODE DE 2024 À 2030 AVEC UNE PART PLUS IMPORTANTE LES PREMIÈRES ANNÉES
* AU-DELÀ DE 2030, LES INVESTISSEMENTS DEVRAIENT DIMINUER DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE, CAR LA MISE À JOUR, LE REMPLACEMENT ET LA MAINTENANCE DE LA FLOTTE SERONT PROGRESSIFS PLUTÔT QUE GÉNÉRATIONNELS
* L'EBITDA-CAPEX COMBINÉ DEVRAIT REDEVENIR POSITIF D'ICI L'EXERCICE 2025 OU 2026, EN FONCTION DE L'ÉCHELONNEMENT DES INVESTISSEMENTS DE GEN 2
* EUTELSAT SUSPENDRA SON DIVIDENDE POUR LES TROIS PROCHAINS EXERCICES AVEC UNE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE CONSACRÉE AU DÉPLOIEMENT DE LA CONSTELLATION GEN 2, TOUT EN MAINTENANT UN BILAN SOLIDE
* LE RATIO D'ENDETTEMENT, QUI S'ÉLÈVERA À ENVIRON 4X LA DETTE NETTE / EBITDA FIN JUIN 20235, DEVRAIT ÊTRE RÉDUIT GRÂCE À UNE FORTE CROISSANCE DE L'EBITDA, SOUTENUE PAR UNE POLITIQUE FINANCIÈRE DISCIPLINÉE, AVEC UN OBJECTIF D'ENDETTEMENT D'ENVIRON 3X À MOYEN TERME
* SUR LES SYNERGIES PROPOSÉES: ANTICIPE UN CA D'ENVIRON 150 MILLIONS D'EUROS EN MOYENNE D'ICI LA 4ÈME ANNÉE
* SUR LES SYNERGIES PROPOSÉES: ANTICIPE DES COÛTS AVANT IMPÔTS DE PLUS DE 80 MILLIONS D'EUROS EN MOYENNE D'ICI LA 5ÈME ANNÉE
* SUR LES SYNERGIES PROPOSÉES: ANTICIPE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT D'ENVIRON 80 MILLIONS D'EUROS PAR AN DÈS LA 1ÈRE ANNÉE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA
(Gdansk Newsroom)
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