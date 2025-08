Eutelsat: Éric Labaye devient président du conseil information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 07:42









(Zonebourse.com) - Eutelsat fait part de la cooptation, avec effet immédiat, d'Éric Labaye en tant qu'administrateur et président du conseil d'administration, succédant à Dominique D'Hinnin qui avait décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat.



Président et co-fondateur d'IDEL Partners, société de conseil auprès de dirigeants, Éric Labaye compte plus de 30 ans d'expérience auprès de clients internationaux dans de nombreux secteurs. De 2018 à 2023, il a présidé l'École Polytechnique.



Par ailleurs, le conseil a également approuvé des changements dans sa composition, notamment la démission de Michel Combes, effective au 3 août, et la cooptation de Lucia Sinapi-Thomas en qualité de membre indépendant du conseil.



Le conseil d'administration a également pris acte de la nomination de Guillemette Kreis en tant que représentante de l'Etat français. Suite à ces changements, il sera composé de 10 membres, dont six administrateurs indépendants.





